2019-02-12T10:29:52+03:00
Происшествия

Вокзал в Полярных Зорях в 25-градусный мороз остался без отопления

Причиной ЧП локального масштаба стала поломка тепловой завесы
Елена МОЛОДЦОВА
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В морозы на вокзале в Поялрных Зорях было холоднее, чем на улице. Фото: train-photo.ruВ морозы на вокзале в Поялрных Зорях было холоднее, чем на улице. Фото: train-photo.ru
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На улице - 25, а поезд еще ждать и ждать? Как оказалось 7 февраля, на вокзале в Полярных Зорях было не теплее.

- Жалуюсь на начальника железной дороги в Полярных Зорях за неотапливаемый вокзал в морозы. На улицу выходишь из холодного здания, как будто все - 35. Кошмар! Город АЭС, а нормального вокзала нет! Позорище! Теперь сиди на больничном, - написала в соцсетях северянка под ником Gloria Sjan.

О неприятном инциденте стало известно 10 февраля. Уже на следующий день здание посетил мэр Полярных Зорей Максим Пухов. К тому моменту вопрос уже был решен.

- 7 февраля в помещении вокзала температура опустилась ниже допустимого предела из-за выхода из строя нагревательного прибора, обеспечивающего тепловой режим. Поломка произошла из-за экстремально низких температур в регионе, до - 30 градусов на тот момент. Как только произошла авария, работники вокзала сразу приняли меры. Уже 8 февраля тепловая завеса был заменена, - пояснил пресс-секретарь Мурманского территориального управления ОЖД Василий Рябков.

Кстати, централизованного отопления в зале ожидания нет. Помещение греют тепловые завесы.

- Сотрудники вокзала уже провели ревизию оборудования и подали заявки на монтаж дополнительного, а также на замену остекления, смонтировали и подключили инфракрасный потолочный нагреватель в тамбуре входной группы. Буду держать ситуацию на контроле и обращусь в головную организацию для скорейшего принятия решений по всем вопросам, - подчеркнул Максим Пухов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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