2019-03-17T17:34:57+03:00
Спорт

Благодаря главе Кольского района у юных хоккеистов-любителей из Причального теперь есть форма

А еще для местного корта выделили специальную уборочную машину
Елена МОЛОДЦОВА
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Новая форма станет для спортсменов команды "Спутник" стимул для еще более блестящих побед. Фото: Администрация Кольского районаНовая форма станет для спортсменов команды "Спутник" стимул для еще более блестящих побед. Фото: Администрация Кольского района
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Отличительная черта дворовой хоккейной команды «Спутник», в которой играют ребята от 8 до 17 лет из микрорайона Мурмашей, известного в народе как Причальное, - упорство. Юные спортсмены стали третьими на турнире, приуроченному к 48 традиционному Празднику Севера Кольского района, несмотря на то, что играть пришлось без формы, а, как говорится, в чем придется. Такая похвальная воля к победе не осталась незамеченной. Глава района Андрей Малхасян решил исправить ситуацию и нашел для ребят спонсора. Предприятие закупило для юных хоккеистов-любителей 11 комплектов обмундирования.

- Мы на постоянной основе развиваем хоккей на нашей территории. Так, например, за последнее время в районе было построено 13 кортов. В прошлом году команда из Туломы на выделенный нами грант в 300 тысяч рублей закупила форму. Также в микрорайоне Причальное возле ледовой арены снесли недострой, который представлял опасность для игроков, и модернизировали освещение, - рассказывает Андрей Малхасян. – В этом году мы запланировали один миллион рублей на ремонт хоккейного корта в Верхнетуломском, в ходе которого установят освещение и обновят основу катка и борты. Кроме того, по договоренности я администрацией Мурмашей ледовой арене в Причальном выделении специальную уборочную машину для ее расчистки.

Остается надеяться, что новая форма придаст «Спутнику» сил, и в следующем сезоне ребята покажут еще более впечатляющий результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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