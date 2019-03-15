2019-03-15T17:05:14+03:00
Общество

У автора грибов Заполярного авангарда появился последователь

Сам же дизайнер Валентин Петров последний свой арт-объект посвятил студенткам и преподавателям Мурманского технологического колледжа сервиса
Елена МОЛОДЦОВА
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Такой милый арт-объект встречает гостей на въезде в поселок «Чайка».Такой милый арт-объект встречает гостей на въезде в поселок «Чайка».Фото: Елена МОЛОДЦОВА
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Согласитесь, появляющиеся в разных уголках столицы Заполярья яркие арт-объекты в виде грибов радуют уже привыкший к традиционной серости этого времени года глаз. Причем инсталляции стали настолько популярными среди северян, что у их автора – дизайнера Валентина Петрова появились последователи. Корреспондент «КП» заметила знакомую композицию на Восточно-Объездной дороге. При въезде в поселок «Чайка» гостей встречает абсолютно очаровательный и модный поросенок в окружении ярких мухоморов. Конечно, первая мысль была, что арт-объект вышел из мастерской Валентина Петрова…

- Хочу вас разочаровать, не я автор этой композиции, - говорит дизайнер и тут же отметают версию «КП», что грибочки переехали на объездную с улицы Ленинградской: Этот арт-объект выполнен совершенно в другой технике. Я приветствую любые начинания направленные на радость людям, благоустройство городской среды и реализацию творческого потенциала жителей нашего города. Так что моим последователем может стать любой желающий.

Тем не менее, Валентин Петров в преддверии весны все-таки создал новый арт-объект. Красавец-грибочек можно найти у дома №15 по улице Гвардейской.

А этот гриб Валентин Петров сделал специально для студенток и педагогов колледжа, в котором он учится. Фото: Валентин Петров

А этот гриб Валентин Петров сделал специально для студенток и педагогов колледжа, в котором он учится. Фото: Валентин Петров

- Я учусь в Мурманском техническом колледже сервиса колледже в группе Д-9 172, по специальности «Дизайн среды», и решил сделать таким образом подарок к 8 Марта студенткам и преподавателям. Цвет тоже выбран не случайно. Мировой лидер в области цветовых коммуникаций объявил главным цветом 2019 года насыщенный и жизнерадостный коралловый, - отметил Валентин Петрова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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