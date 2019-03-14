В Мончегорске из-за непогоды Кольской ГМК пришлось вводить ограничения
В Мончегорске местные жители снова бьют тревогу из-за смога, и, как выяснилось, небезосновательно. Мониторинг областного гидрометцентра показал, что 12 марта максимальная разовая концентрация диоксида серы в атмосферном воздухе составляла 1.2 ПДК (предельно допустимые концентрации вредных веществ, - Ред.), а 13 числа показатель увеличился до 4.0 ПДК. Это значит, что произошло 4-кратное превышение предельной концентрации серы.
– Вчера и сегодня в Заполярном, Мончегорске и Мурманске наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей условиями, предприятиям городов переданы предупреждения для принятия решений о сокращении выбросов, – поясняют в мурманском УГМС.
В официальном аккаунте «Норникеля» в Твиттере накануне появилась информация, что Кольская ГМК ограничила работу в металлургическом цехе. Сообщалось, что на мончегорском предприятии отключены две печи кипящего слоя, а отражательная печь находится в режиме ожидания.
@NornickelGroup
– Такие ограничения вводятся периодически, по мере наступления неблагоприятных метеосусловий (НМУ), в случаях безветрия, тумана, низких температур окружающего воздуха. Срок ограничений варьируется в зависимости от фактической погоды, и продолжается до прекращения НМУ. Может составлять от нескольких часов до суток, и в настоящее время производство действует в штатном режиме, – рассказали «КП» в пресс-службе горно-металлургической компании.
Нам также объяснили: в ГМК действует специальный план мероприятий по регулированию выбросов в период НМУ. Он был разработан с привлечением экспертов НИИ «Атмосфера» и представляет собой комплекс технических решений, которые выполняют производственные цеха компании для сокращения выбросов.
На Мончегорск спустилась белая пелена, жители винят во всем комбинат.Машины 9 марта передвигаются по городу очень медленно из-за плохой видимости. Видео: vk.com/monchegorsk
ИСТОЧНИК KP.RU