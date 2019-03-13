2019-03-13T13:11:39+03:00
Происшествия

В Мурманске Toyota в полете приземлилась на Nissan: одного из водителей зажало между машинами

Причиной аварии могла стать колея на дороге [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Водителя Nissan зажало между двумя машинами. Фото: vk.com/murmansk_dtpВодителя Nissan зажало между двумя машинами. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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Серьезная авария случилась днем 13 марта на одном из самых оживленных участков движения в Мурманске. Недалеко от остановки "Автопарк" столкнулись Toyota и Nissan. Удар был такой силы, что Toyota буквально села на капот второй иномарки. И водителя Nissan зажало между двумя машинами.

Как отмечают очевидцы, пострадавший молодой мужчина находится без сознания. Его вырезают из груды металла.

Когда Nissan занесло, то он перескочил через разделительный барьер и в полете приземлилась на вторую машину. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Когда Nissan занесло, то он перескочил через разделительный барьер и в полете приземлилась на вторую машину. Фото: vk.com/murmansk_dtp

- Хозяин Toyota сказал, что ехал с "Автопарка" в сторону Кооперативной, при перестроении попал в колею, машину стало кидать и в итоге выкинуло на встречку, - написал в группе "Мурманск. ДТП. ЧП" Александр Чудаковский.

Когда Nissan занесло, то он перескочил через разделительный барьер и в полете приземлилась на вторую машину. Как рассказали "КП" в ОГИБДД по городу Мурманску, на месте работают инспекторы, информация о пострадавших уточняется.

В Мурманске Toyota в полете приземлилась на Nissan, одного из водителей зажало между машинами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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