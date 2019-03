Телеканал ВВС показал "сумасшедший" чемпионат по ледяному плаванию в Мурманске

- Будете ли вы купаться в воде, чья температура близка к нулю? - спрашивает телеканала ВВС у своих зрителей.

А затем показывает кадры, от которых веет холодом и может бросить в дрожь, даже если сидишь в теплом помещении. Впрочем, если европейцы могут назвать это сумасшествием, то жители Мурманской области лишь пожмут плечами, мол, а что такого? Моржевание и ледяное плавание - это привычно.

Британский канал снял видео про подготовку на Семеновском озере бассейна к Чемпионату мира по ледяному плаванию и Кубку Арктики по этой же дисциплине, которые пройдут в Мурманске с 14 по 18 марта. Напомним, на него съедутся 400 спортсменов из 32 стран. В том числе ждут гостей из королевства.

На днях журналистам рассказали, в чем заключаются особенности соревнований, как будут спасать спортсменов от холода и какие награды их ждут.

BBC South.Fancy a dip? The Ice Swimming World Championships start in Russia this week. Here s a behind-the-scenes peek at the sub-zero conditions some GB swimmers will be battling.