2019-03-11T18:44:16+03:00
Общество

В Мурманске активиста "СтопХама" чуть не побил водитель

Мужчину спас перцовый баллончик и угроза вызвать полицию
Ника СВЕТЛОВА
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Мужчина, которого обвинили в парковке на месте для инвалидов, едва не устроил драку. Фото: vk.com/club175907189Мужчина, которого обвинили в парковке на месте для инвалидов, едва не устроил драку. Фото: vk.com/club175907189
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К движению "СтопХам" в нашей области отношение неоднозначное. Многие северяне снимают на фото и видео водителей, игнорирующих правила парковки, а потом выкладывают их в соцсетях. Но на методы активистов, которые публично отчитывают автолюбителей, часто реагируют враждебно даже те, кто не прочь пожурить нарушителей.

В сентябре 2018 года "СтопХам" как некоммерческая организация была ликвидирована, но ее последователи остались. На днях они проверили парковку недавно введенной в эксплуатацию "Ленты" в Мурманске. Особенно активистов волновали места для инвалидов, которые занимают в час пик все, кому не лень.

Некоторые водители, которых ругали на камеру, просто делали лицо кирпичом и молча уезжали. Другие возмущались и говорили, что у активистов нет прав на это. А один водитель сначала просто закрылся в машине, но когда увидел, что "для ГИБДД" снимают его номера, выскочил из салона и попытался напасть на оператора "СтопХама". Тому пришлось достать перцовый баллончик и пригрозить, но после упоминания, что на место вызовут полицию, водитель все же умерил свой пыл и сел обратно в машину.

В УМВД по Мурманской области сообщили, что заявления о случившемся в полицию не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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