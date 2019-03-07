В Мурманской областной думе прошло срочное заседание из-за повышения пенсий в регионе

СЕГОДНЯ 17:31 2019-03-07T17:31:36+03:00

Парламентарии Мурманской области внепланово собрались, чтобы обсудить, как увеличить пенсии в регионе. Фото: duma-murman.ru

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По официальным данным Мурманскстата, на начало 2019 года в регионе живет 245,8 тысяч пенсионеров. Средняя пенсия в Заполярье - 19 045 рублей. Что официально выше прожитого минимума для ушедших на заслуженный отдых: на четвертый квартал 2018 года его установили в размере 12 243 рубля.

Но много ли северян в возрасте получают эти заветные 19 тысяч рублей? На деле выплаты гораздо ниже.

Во время послания Федеральному Собранию Владимир Путин призвал индексировать пенсию и денежные выплаты сверх прожиточного минимума. Для того, чтобы это сделать, в Мурманской областной думе провели внеочередное заседание. На нем рассмотрели проект федерального закона "О внесении изменения в статью 121 федерального закона "О государственной социальной помощи".

- Предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и единых денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте, - рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Если законопроект поддержат, то прибавку получат около 17 300 пенсионеров Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU