2019-03-07T08:36:29+03:00
Общество

У мурманчанина в квартире из-за сырости растут грибы размером с кулак

Уже третий год подряд в доме протекает крыша
Мария ПАШЕНКОВА
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После дождичка в четверг... точнее, после потопа в мурманской квартире выросли грибы. Фото: vk.com/mlive51После дождичка в четверг... точнее, после потопа в мурманской квартире выросли грибы. Фото: vk.com/mlive51
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Не так уж мало мурманчан ждут весну с опаской. Ведь на крышах начнет таять снег, а в квартирах на самых последних этажах домов потекут ручьи.

Житель Мурманска наглядно показал, что бывает, когда управляющая компания закрывает глаза на такой потоп. С 2017 года в его доме не чинят крышу, несмотря на то, что жильцы активно за это ратуют. И теперь в квартире мужчины выросли... грибы. Они похожи на трутовиков, которые часто можно встретить на деревьях.

- Течет крыша уже третий год, не можем сделать дома ремонт. Можно сказать, живем в полной антисанитарии. Дома начали расти грибы размером с кулак. Летом писали заявление на возмещение ущерба, и все что нам выплатили - это компенсация в размере 13 000 рублей, - пишет северянин в группе " Мурманск live".

Пока одни шутят, что пора жарить картошку с грибами, другие советуют автору побыстрее найти временное жилье. И не зря они так волнуются: плесень и грибок очень опасны для человека, особенно детей. Из-за них могут развиться многие болезни, например, астма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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