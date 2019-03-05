В Мурманске тушили бывшее общежитие на Папанина

СЕГОДНЯ 18:45 2019-03-05T19:16:42+03:00

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Около часа назад тревожные службы города стягивались к дому № 30 на улице Папанина в Мурманске, где сегодня произошло возгорание. По информации региональной пресс-службы МЧС, производилась эвакуация, а очаг был зафиксирован в перекрытии третьего этажа.

В настоящий момент пожар потушен, пострадавших нет.

– Информация поступила в 17.25. По прибытию пожарно-спасательного подразделения было установлено, что горит деревянное перекрытие на третьем этаже, эвакуировали 40 человек, – рассказали в министерстве.

Уточним, ликвидировали возгорание в 18.13, и людям уже разрешили вернуться в здание. Причины случившегося станут известны позже, проводится проверка.

Всего на месте пожара работали 3 подразделения: 17 человек личного состава и 5 единиц техники. Возгорание произошло на 2 квадратных метрах. Напомним, сам дом, построенный в 1955 году, имеет статус объекта культурного наследия.

Историко-культурную экспертизу проводили в 2015 году.

ИСТОЧНИК KP.RU