Жительница Мурманска отдала незнакомым людям почти 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:40 2019-02-22T17:47:57+03:00

Мошенники, предположительно живущие в Москве и Дагестане, выкачали из пожилой мурманчанки целое состояние. Фото: архив "КП"

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Русский язык богат на бранные выражения, но любое оскорбление было бы слишком мягким для «героев» нашей заметки. Люди, давно похоронившие совесть под грузом жадности и безразличия, совершили страшное. Проходимцы обобрали до нитки несчастную старушку. Шокирующую историю сообщили в полиции Заполярья.

- В дежурную часть отдела полиции города Мурманска обратилась 87-летняя жительница областного центра с заявлением о хищении у нее 1 миллиона 693 тысячи рублей, - извещает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Старушка пришла в сопровождении сына. Он же пояснил оперативникам все подробности ужасного происшествия. Над пожилой женщиной надругались в течение полугода. Целая банда отъявленных жуликов взяла северянку в оборот. Свою жертву они терзали по налаженной схеме.

- В августе 2018 года на ее телефон поступил звонок от неизвестного, который представился консультантом магазина и предложил приобрести лечебное масло за 6 тысяч рублей. Спустя непродолжительное время курьер доставил товар, - поясняют в полиции.

Понятное дело, масло не помогло, но это еще «цветочки». Женщину тут же засыпали звонками: мол, дадим «компенсацию» в обмен на оплату «налогов». Бабушка поверила и послушно перевела деньги. С тех пор мошенники «доили» мурманчанку каждый божий день. Звонившие перебрали массу профессий. Представлялись юристами, медиками, врачами, чиновниками, банкирами...

Возбуждено уголовное дело. Жуликов ищут; им грозит до 10-ти лет колонии. Удалось выяснить, что звонки поступали из Дагестана и Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU