Житель Кировска столкнулся с росомахой

СЕГОДНЯ 14:58 2019-02-19T15:12:44+03:00

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Опытные охотники говорят, что росомаха хуже медведя. Если от косолапого еще можно убежать, то от второго хищника. Росомаха может часами бесшумно выслеживать свою добычу, а затем напасть на нее. И вырваться из острых как бритва зубов и когтей практически невозможно. Словом, этот дикий зверь хоть и красив, вживую его лучше не видеть.

А вот житель Кировска Владимир Полянский (его многие знают как автора изумительны снимков с хаски) столкнулся с росомахой почти нос к носу... автомобиля.

Встреча произошла 14 февраля. Со слов северянина, случилось это у 45-го поселка. Росомаха перебежала дорогу перед едущей машиной и шмыгнула в лес. Этот момент попал на видеорегистратор.

Правда, не все посмотревшие запись согласились, что увидели именно росомаху. По мнению некоторых, это была енотовидная собака. Главный аргумент, не очень уж и большой зверь перебежал дорогу.

К слову, на этого хищника в Мурманской области разрешена охота, но в определенное время года. Росомаха обитает на всей территории полуострова, однако чаще всего ее можно встретить у озер или на открытых участках тундры. А также в Ловозерском и Терском районах, где животное охотится на оленей.

Росомаха в Кировске .Вот такого зверка встретил Владимир Полянский. Видео: vk.com/fox.grom.

ИСТОЧНИК KP.RU