2019-02-13T21:19:51+03:00
Происшествия

В Мурманске нашли гранату РГМ в заброшенном госпитале на улице Журбы

Подозрительный предмет в покинутом здании Минобороны оказался безвредным
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманске кто-то забыл гранату в заброшенном здании на улице Генерала Журбы. Фото: Федор (2gis.ru)В Мурманске кто-то забыл гранату в заброшенном здании на улице Генерала Журбы. Фото: Федор (2gis.ru)
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В среду вечером спецслужбы областного центра «взбаламутил» тревожный звонок. В очередной раз поступила информация о загадочной штуковине, похожей на взрывное устройство. Отправляясь на вызов, по адресу «Мурманск, улица Генерала Журбы, 2», многие силовики наверняка подозревали: вызов опять окажется ложным. Так и получилось. Ну, почти...

- При обследовании территории взрывотехником Росгвардии обнаружена граната модели РГМ, без взрывателя. Опасности она не представляла. Откуда данный предмет оказался в помещении - вопрос к его владельцам, - пояснил «КП» пресс-секретарь Росгвардии по Мурманской области Павел Харченко.

Здание принадлежит Министерству обороны, но давно уже является заброшенным. Граната обнаружилась при разборе инвентаря. Ранее внутри старенькой 3-этажки размещался военный госпиталь Северного флота, но вот уже 10 лет, как он закрылся.

Старый боеприпас, так напугавший мурманчан, передадут в правоохранительные органы и, скорее всего, уничтожат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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