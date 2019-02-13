В Мурманске нашли гранату РГМ в заброшенном госпитале на улице Журбы
В среду вечером спецслужбы областного центра «взбаламутил» тревожный звонок. В очередной раз поступила информация о загадочной штуковине, похожей на взрывное устройство. Отправляясь на вызов, по адресу «Мурманск, улица Генерала Журбы, 2», многие силовики наверняка подозревали: вызов опять окажется ложным. Так и получилось. Ну, почти...
- При обследовании территории взрывотехником Росгвардии обнаружена граната модели РГМ, без взрывателя. Опасности она не представляла. Откуда данный предмет оказался в помещении - вопрос к его владельцам, - пояснил «КП» пресс-секретарь Росгвардии по Мурманской области Павел Харченко.
Здание принадлежит Министерству обороны, но давно уже является заброшенным. Граната обнаружилась при разборе инвентаря. Ранее внутри старенькой 3-этажки размещался военный госпиталь Северного флота, но вот уже 10 лет, как он закрылся.
Старый боеприпас, так напугавший мурманчан, передадут в правоохранительные органы и, скорее всего, уничтожат.
ИСТОЧНИК KP.RU