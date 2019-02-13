2019-02-13T13:43:02+03:00
Происшествия

В Североморске из-за лабрадора без намордника мужчину заковали в наручники на глазах у дочки

Мать ребенка считает, что это нанесло психологическую травму девочке [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Как отца на глазах у дочери задержали полицейские, очевидец снимал из окна дома. Фото: скриншот видеоКак отца на глазах у дочери задержали полицейские, очевидец снимал из окна дома. Фото: скриншот видео
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Общественный резонанс вызвала история в Североморске.

Около 21.00 12 февраля на улице Гаджиева сотрудники ППС заметили на улице семью с лабрадором без намордника. Полицейские увидели в этом нарушение правил выгула собак. Поэтому попросили отца показать документы на собаку, но тот отказался и попытался уйти. Мужчине неоднократно повторили просьбу, а потом предупредили, что к нему могут применить физическую силу. При этом маму стражи порядка попросили увести девочку, чтобы она не видела задержание.

Но и эти слова родители проигнорировали. И девочка наблюдала, как на ее отца надевают наручники и увозят в отделение. "Папочка! Не увозите", - плач дочки записали очевидцы.

У них, к слову, своя версия случившегося.

- Подицейские, не представляясь, спросили, почему без намордника. Жена извинилась, муж попросил показать удостоверение, после показа инспектор объявил о задержании. Муж хотел достать телефон, чтобы заснять задержание, но сделать ему это не дали. Тогда он попросил взять из машины паспорт, после чего его повалили на снег и надели наручники, - пишет мужчина, который снимал происходящее из окна.

Как рассказали в УМВД по Мурманской области, возбуждено административное дело по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", а также «Об административных правонарушениях» (О содержании животных).

В тот же вечер мама девочки написала заявление в полицию, что ее ребенку была нанесена психологическая травма. Проверку по нему взял на контроль начальник районного участка.

Задержание в Североморске. Очевидцы сообщают, что мужчину увезли в отделение за "собаку без намордника".Видео было опубликовано в группе "Мурманск. ДТП. ЧП." 12 февраля 2019 года. Видео: vk.com/murmansk_dtp.

ИСТОЧНИК KP.RU

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