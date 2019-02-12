2019-02-12T13:44:45+03:00
Недвижимость

Пришла новая квитанция за вывоз мусора: что делать и к кому обращаться в Мурманской области?

В МФЦ из-за новой новой системы обращения с ТКО уже образовались очереди [фото]
Светлана УФИМЦЕВА
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Стоимость новой услуги напрямую зависит от числа людей, проживающих в квартире.Стоимость новой услуги напрямую зависит от числа людей, проживающих в квартире.Фото: Светлана УФИМЦЕВА
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Сегодня у МФЦ прибавилось работы, с самого утра в многофункциональных центрах Мурманска собираются очереди. Большинство этих людей пришли за справкой, чтобы подтвердить количество человек, зарегистрированных в своих квартирах. Ведь северянам начали приходить счета за вывоз мусора, которые рассчитываются по числу проживающих. Более того, некоторым платежки приходят сразу на два адреса – по факту жительства и месту прописки.

– Разъяснения можно получить по телефону «горячей линии»: 8-800-707-13-71, там подскажут, что нужно сделать - чтобы были откорректированы счета. Мы понимаем, данные могут устареть, или в квартире уже никто не зарегистрирован, но есть собственник. Тогда квитанция рассчитывается только на собственника, – рассказал «КП» замдиректора филиала АО «Управление отходами» Виталий Измайлов.

Ответственным за вывоз мусора в Мурманской области по итогам конкурса определено именно АО «Управление отходами». Согласно федеральному закону № 89 все собственники ТКО обязаны заключить договор с региональным оператором. Но сделать это в письменном виде необходимо только юридическим лицам и предпринимателям. Для населения действует открытый договор, опубликованный в официальном печатном органе Мурманской области (договор публичной оферты).

Очереди в МФЦ. Фото: vk.com/murmanskgroup.

Очереди в МФЦ. Фото: vk.com/murmanskgroup.

Напомним, услуга появилась в платежках «КолАтомЭнергоСбыта», которое взяло на себя весь цикл работ.

– Для удобства граждан на сайте организован раздел «Управление отходами». Здесь размещены ответы на часто задаваемые вопросы, бланки заявлений. По вопросам расчета, а также в случае отражения некорректной информации о плательщике, просим обращаться в «КолАтомЭнергоСбыт»: по телефону 8-(8152)-69-26-42 и на почту voprostko@murmansk.atomsbt.ru, – подчеркнули в пресс-службе филиала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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