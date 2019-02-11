2019-02-11T10:20:20+03:00
Происшествия

22 удара ножом для бывшей девушки: закончено расследование жестокого убийства в баре Североморска

Молодой человек, который хотел наказать возлюбленную, признал свою вину
Ника СВЕТЛОВА
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Подозреваемый в убийстве 20-летней девушки североморец признал свою вину.Подозреваемый в убийстве 20-летней девушки североморец признал свою вину.Фото: Олег ЗОЛОТО
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15 ноября 2018 года в баре Североморска произошло убийство, которое взбудоражило военный город. Все случилось на глазах у посетителей.

20-летняя девушка пришла в увеселительное заведение к подруге, которая там работала. А следом на ней появился ее 24-летний бывший молодой человек. Он не смог простить экс-возлюбленный непростые отношения. Мол, я ее любил, а она бросила и ушла к другому. И кинулся на нее с ножом. Злодей бил девушку остервенело... Позже во время судмедэкспертизы насчитают 22 удара ножом на голове, шее и руках. Девушка пыталась защищаться.

Потом злоумышленник решил сбежать из бара. Понимая, что просто так уйти не получится, он взял в заложники подругу несчастной. Приставив нож к ее голове, молодой человек обещал убить перепуганную девушку.

К счастью, на место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии и полиция. Душегуба задержали. Почти сразу приехала "скорая". Но как не старались медработники реанимировать изрезанную северянку, она умерла.

Сейчас расследование уголовного дела в отношении североморца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), завершено. Материалы с с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд, - сообщает СКР Мурманской области.

Молодой человек в убийстве признался. Более того, после случившегося, осознав, что сделал, он хотел свести счеты с жизнью. Но в итоге попал в больницу, где его поставили на ноги. Ранее проблем с законом злоумышленник не имел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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