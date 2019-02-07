Под Кандалакшей нашли 134 иностранные мины

СЕГОДНЯ 11:09 2019-02-07T11:25:37+03:00

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Взрывоопасный тайник обнаружили в лесах Мурманской области сотрудники спецслужб. На сей раз подобные новости пришли не из Кольского или Печенгского района, а из самого юга нашего региона. Схорон со старинной взрывчаткой обнаружен под Кандалакшей. Датируются опасный груз периодом Великой Отечественной войны, что не удивительно: в начале 1940-х на юге области кипели стычки с фашистскими войсками.

Именно с тех времен, как предполагают сотрудники спецслужб, и остался схорон в земле, где находились 134 мины. Все они производились, в свое время, в фашистской Германии. Взрывоопасную находку в лесу сделали сотрудники спецслужб, из соседнего с Мурманской областью региона.

- Минометные снаряды калибра 105 обнаружены в непосредственной близости от рубежа инженерно-технических сооружений, в районе поселка Кайралы, - сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Карелия.

Снаряды аккуратно разложили в снегу, один к другому, после чего уничтожили. Теперь они уже никогда не станут добычей черных копателей и не напугают грибника, который случайно забрел в лесные заросли.

ИСТОЧНИК KP.RU