Соцсети: В Апатитах подозрительный мужчина гуляет у леса и детского сада

СЕГОДНЯ 08:58 2019-01-31T08:58:01+03:00

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В соцсетях часто распространяются фейки. Например, жителей Мурманской области пугают бандой педофилов с котятами и щенка.

Еще одно тревожное сообщение поступило из Апатитов. Местные жители сообщают, что у детского сада №2 на улице Сидоренко и в лесу у дома №26 по той же улице гуляет мужчина подозрительного вида. И он может быть опасен.

- Вечером 29 января он чуть не напал на девочку возле леса напротив двора Сидоренко 26. Она шла домой около 20.45, мужчина выскочил из кустов и позвал к себе домой. От испуга ребенок побежал в обратную сторону, добежала до Сидоренко, 5, где и была спасена случайным прохожим. Девушка отвезла испуганного ребенка домой, родителей дома не было, но ключи от дома были с собой и девочка оказалась в безопасности. Эта история моей соседки, она спасла ребенка, - пишет анонимный автор в группе "Подслушано Апатиты".

При этом, как сообщили "КП" в УМВД по Мурманской области, заявлений на подозрительного мужчину из Апатитов не поступало.

К слову, похожие истории в Мурманской области уже были. У одной из школ столицы Заполярья задержали мужчину, который мочился на стены и демонстрировал свое хозяйство прохожим. Тоже в Мурманске злоумышленник напал на двух школьниц. Помимо этого в Апатитах тоже через соцсети местные жители сообщали о нападении на девочку - позже информацию подтвердили в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU