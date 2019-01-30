Готовьте карты, мурманчане! С 11 февраля проезд в общественном транспорте можно будет оплатить по «безналу»

СЕГОДНЯ 16:12 2019-01-30T18:33:33+03:00

О мелочи в карманах, приготовленной специально для оплаты проезда, наконец-то, можно будет забыть. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

В день рождение подарки принято дарить имениннику, но руководство «Электротранспорта» в 57-й день рождения предприятия решило наоборот сделать сюрприз своим пассажирам.

- С 11 февраля во всех наших автобусах и троллейбусах можно будет расплачиваться за проезд банковскими картами, в том числе и с помощью специальных приложений для смартфонов. Первые три недели система будет работать в тестовом режиме. Мы надеемся, что это нововведение привлечет новых пассажиров. Мурманчане, готовьте свои карты! – сообщил «КП» радостную новость генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков.

По словам Сергея Евгеньевича, главное - это информирование граждан. К сожалению, многие до сих пор не знают, что проездные действуют в обоих видах транспорта, а стоят они дешевле, чем два года назад.

Напомним, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин обещал, что по «безналу» пассажиры автобусов и троллейбусов смогут расплачиваться уже в декабре 2017 года. К этой идеи в столице Заполярья вернулись в начале 2019 года и похоже на этот раз новая система все-таки заработает.

ИСТОЧНИК KP.RU