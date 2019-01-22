2019-01-22T13:05:35+03:00
Общество

В Мурманске в общественном транспорте можно будет расплачиваться банковскими картами

Но пока Электротрансопрт только ведет переговоры с финансовыми организациями и владельцем валидаторов
Елена МОЛОДЦОВА
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То, что в других регионах обычное дело, мурманчанам пока в новинку.То, что в других регионах обычное дело, мурманчанам пока в новинку.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Все больше людей переходят на безналичный расчет и поездка в общественном транспорте оборачивается суетливым обшариванием карманов в поисках мелочи. Но, кажется, скоро этим мучениям придет конец. Уже в конце первого квартала Электротранспорт намерен предоставить своим пассажирам возможность расплачиваться банковскими картами. Правда, пока в тестовом режиме.

- Сейчас предприятие входит в процесс переговоров по поводу тестирования в троллейбусах и автобусах оплаты пластиковыми картами. Желание такое есть, но чтобы его осуществить надо выяснить два аспекта. Технический: нужно ли для осуществления нашей инициативы новое оборудование или можно перепрошить программное обеспечение валидаторов, уже предоставленных в наше распоряжение оператором, выбранным правительством Мурманской области для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, - объясняет Владимир Буряк, заместитель генерального директора ОАО «Электротранспорт». - Второй аспект - финансовый. Сейчас мы рассматриваем предложения банков. Напомню, что за каждую транзакцию они берут свою стоимость.

Электротрансопрт пока занимается решением всех этих вопросов. И если повезет, то уже в марте-апреле мурманчане смогут опробовать на себе, каково это расплачиваться в общественном транспорте картой. К слову, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин обещал, что такое ноу-хау будет возможно еще в конце 2017 года. Но с датой видимо не угадал.

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