2019-01-28T14:28:58+03:00
Общество

20 лет назад был самый холодный день в истории Мурманска

В областном центре стоял мороз в -39.4 градуса
Мария ПАШЕНКОВА
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20 лет назад мурманчанам было по-настоящему холодно - в городе было почти -40! Фото: Людмила Шека20 лет назад мурманчанам было по-настоящему холодно - в городе было почти -40! Фото: Людмила Шека
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Как только в Мурманске столбик термометра опускается ниже -20 градусов, северяне начинают ворчать о холодах, а МЧС региона рассылает сообщения об ухудшении метеоусловий. При -30 градусах - жители областного центра гадают, замерзнет ли залив.

Но чтобы вода незамерзающего Кольского оказалась скована льдом, нужны морозы посильнее, и чтобы длились несколько дней.

Паблик "Погода в Мурманске" напоминает северянам, что же такое, настоящий холод Крайнего Севера. Так, самый не жаркий день в истории столицы Заполярья был 20 лет назад.

- 27 января 1999 года в Мурманске был повторен абсолютный минимум за всю историю метеонаблюдений: -39.4. Такая же температура до этого наблюдалась 6 января 1985 года, - приводит факты сообщество.

А в других населенных пунктах было еще хуже. Например, в Янискоски -46.1, Верховье реки Лотты -50.7, Ниванкюль -48.0, Никель -40.0. А в Каневке абсолютный рекорд был установлен 9 января 1985-го -51.1.

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