2019-01-25T16:46:45+03:00
Общество

Журналисты предрекли нападение планеты смерти Нибиру на Мурманск

И все из-за солнечного гало, которое увидели в небе
Ника СВЕТЛОВА
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Обычное солнечное гало приняли за рога Нибиру. Фото: vistanews.ru.Обычное солнечное гало приняли за рога Нибиру. Фото: vistanews.ru.
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Есть одна штатная страшилка - планета Нибиру или ее называют звездой смерти (привет "Звездным войнам"!). Ей пугают жителей нашей планеты не первый год. Мол, скоро подлетит поближе и устроит нам конец света.

На днях же и вовсе издание Vistanews сообщило, что Нибиру уже можно разглядеть на небе! И не где-нибудь, а в Мурманской области.

- Купол смерти Нибиру с рогами был запечатлен в Туломе 21 января. Жители поселка напуганы до смерти таким небесным явлением, а некоторые из них в срочном порядке пытаются придумать план спасения, - пишет сайт. - Вероятно, в Туломе это и был последний знак смерти перед концом света. Уфологи убеждены, что зловещая планета Нибиру готовится к атаке на Мурманск.

Кстати, вышла эта статья 22 января. И за три дня обещанной атаки на Мурманск не произошло. А все потому, что загадочные "рога" на фотографии вовсе не Нибиру и не приход дьявола. Это не самое редкое для нашего региона явление - солнечное гало. Для его появления нужен мороз и ясная погода, какая стоит в последние дни.

Кстати, жители Туломы шутят, что сами были не в курсе готовящегося нападения.

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