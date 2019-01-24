В Мурманске юные инженеры представили проект освоения луны

СЕГОДНЯ 19:24 2019-01-24T19:24:42+03:00

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По одной из улиц областного центра проходит мама с малышом на руках. В небе ярко застыл спутник Земли. Луна привлекает внимание девочки, и маленькая мурманчанка жадно тянет ручку в сторону спутника.

- Да-а-ай! - печально тянет ребенок.

- Как же я тебе ее дам, мой хороший? - удивленно спрашивает мама. - Луна очень далеко отсюда. К ней только космонавты летают.

Конечно, мурманчанка была права. Хотя, надо признать, что освоение луны в последнее время идет вяло. Несмотря на это, в международных научных кругах идут разговоры о строительстве баз. А в Мурманске этой теме даже посвятили образовательный семинар по робототехнике.

- Мероприятие открылось направлением «Первая команда Лего-Джуниоров» (First Lego League Junior), темой которого стала «Миссия на луну». Дети от 6 до 8 лет представили плакат и модели лунных баз с движущимися элементами из конструктора Лего, - сообщили в центре «Лапландия», где и состоялся конкурс.

Малыши создали свои проекты в рамках ежегодного фестиваля «Робофест - Мурманск 2019». Проходит он с 23 по 25 января.