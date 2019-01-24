2019-01-24T19:24:42+03:00
Общество

В Мурманске юные инженеры представили проект освоения луны

Ребята из кружка робототехники построили базы из конструктора лего
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
Изменить размер текста:

По одной из улиц областного центра проходит мама с малышом на руках. В небе ярко застыл спутник Земли. Луна привлекает внимание девочки, и маленькая мурманчанка жадно тянет ручку в сторону спутника.

- Да-а-ай! - печально тянет ребенок.

- Как же я тебе ее дам, мой хороший? - удивленно спрашивает мама. - Луна очень далеко отсюда. К ней только космонавты летают.

Конечно, мурманчанка была права. Хотя, надо признать, что освоение луны в последнее время идет вяло. Несмотря на это, в международных научных кругах идут разговоры о строительстве баз. А в Мурманске этой теме даже посвятили образовательный семинар по робототехнике.

- Мероприятие открылось направлением «Первая команда Лего-Джуниоров» (First Lego League Junior), темой которого стала «Миссия на луну». Дети от 6 до 8 лет представили плакат и модели лунных баз с движущимися элементами из конструктора Лего, - сообщили в центре «Лапландия», где и состоялся конкурс.

Малыши создали свои проекты в рамках ежегодного фестиваля «Робофест - Мурманск 2019». Проходит он с 23 по 25 января.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Группу мурманских волонтеров могут заблокировать за помощь пострадавшим в ДТП в Финляндии
"Сборная Снежногорска" прошла в Высшую Лигу КВН
В Мурманске пациенты устроили скандал с хирургом, который отказался их принять вне рабочего времени
Система «Гонец» принудительно гонит суда с рыбой в Мурманск
Дорожникам грозит штраф в 300 тысяч рублей за плохо убранные улицы в Мурманске
«Такой лжи мы еще не видели» - мурманские рыбопромышленники про сюжеты центрального ТВ
Андрей Малахов узнал об акции мурманских пожарных "Приедь, Андрей"
Прокуратура: 11 детей, эвакуированных в шторм с трассы «Кола», перевозили с нарушениями
Появились первые фотографии потерпевшего крушение под Оленегорском Ту-22М3
Стало известно, когда мурманских "Норманнов" покажут в "Брейн-ринге" на НТВ
22-летний мурманчанин, переехавший в Краснодар, погиб
Из-за сильного снегопада на «Колэнерго» введен режим повышенной готовности
В Мурманске отремонтировали детскую «инфекционку»
Причиной смерти капитана на мурманском судне «Виктор Ткачев» могла стать малярия
В Мурманске появились особенные марки с белым журавлем
Шарпея отвезли умирать на мороз к Белокаменке, потому что хозяйка не могла из-за него сделать ремонт
Соцсети: северянин угрожает резать рюкзаки мурманских школьников в общественном транспорте
В Коле сотрудница почты украла у своего же предприятия 60 тысяч рублей из-за болезни
Праздник «Здравствуй, солнце!» в Мурманске: куда горожанам отправиться на гулянья
Мурманский краеведческий музей будет на «больничном» из-за реконструкции ценой в 200 миллионов
В Росляково собака покусала женщину на остановке
Председатель облдумы рассказал об итогах работы за год: принятие бюджета и соцподдержка для медиков