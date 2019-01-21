2019-01-21T18:00:13+03:00
Общество

В мурманском рыбном порту сняли, как замерзает Кольский залив

Но главный городской синоптик призывает не беспокоиться - это обледенение на мелководье [видео]
Иван ПЕТРОВ
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Фото: Алексей БакуменкоФото: Алексей Бакуменко
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«Эх, что жы ты нас так подвел!» Такой вот упрек, наверное, готовы высказать жители областного центра в адрес своей главной гордости. Незамерзающий Кольский залив - символ и опору Мурманска - сковало льдом 21 января. Конечно, такое случалось и раньше, но местным жителям каждый раз немного обидно.

Самый эффектный вид на обледеневший берег открывается из мурманского морского рыбного порта. Один из сотрудников предприятия даже снял видео. Побелевшая часть водоема сразу бросается в глаза.

- Кольский залив местами покрылся льдом. Ощущение, что суда стоят в поле, - заметил пресс-секретарь мурманского морского рыбного порта Алексей Бакуменко.

Кажется, только бурлаков не хватает, которые тащили бы траулер на себе. Впрочем, до этого не дойдет. И вообще, ничего страшного не случилось.

- Залив не замерз. То, что мы видим сейчас, это лишь небольшое обледенение у берегов, на мелководье. Сегодня мы наблюдали очень сильное, густое парение над заливом. Это значит, что на большей части Кольского залива нет льда. Чем больше парение, чем чище вода. Риск замерзания появится только в том случае, если 5 дней подряд температура продержится ниже -25 градусов, - пояснила нам начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

Тогда действительно возникнут риски для судоходства, в отличие от сегодняшних, в целом благоприятных, условий. Впрочем, столь сурового холода нам не видать, хотя и потепления не предвидится. Кстати, последний раз Кольский залив замерзал «от берега до берега» лет сто тому назад.

В Мурманске прихватило льдом Кольский залив.Автор: Алексей Бакуменко

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