Хозяин кота Сэма, съездившего из Мурманска во Владивосток автостопом, решил написать книгу о своем путешествии

СЕГОДНЯ 15:55 2019-01-21T16:29:52+03:00

Но где и на что издавать свое произведение, Владислав Евглевский пока не знает

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- Так вот эта история о двух друзьях: о человеке и коте, которые, не имея возможности, в самое неподходящее время и не зная, как действовать, осуществили свою мечту! Эта парочка училась новому в пути, заводила друзей, сражалась с капризами природы и с самими собой, развивала навыки коммуникации… Наши герои Владислав и Сэм уперто шли вперед, когда все говорило повернуть назад! Путешествие от Мурманска до Владивостока длиной в 91 день и 22 тысячи километров начинается, - поделился с «КП» вступлением к будущей книге мурманчанин Владислав Евглевский, колесивший год назад автостопом по стране вместе с черным котом Сэмом.

Еще в пути северянин описывал все происходящие события в соцсетях. Но все равно многое осталось за кадром. Потому-то Владислав Евглевский и решил попробовать написать книгу. Для своего будущего произведения он уже даже придумал название «Черный кот и до Владивостока доведет».

- Хочу изложить нашу историю в шутливой форме и рассказать о веселых и грустных моментах, о людях, которые помогали и о мыслях, посещавших в те дни. Для меня это будет первый такой опыт, - говорит мурманчанин.

Первые 36 страниц уже написаны. Сейчас идет сбор канвы из путевых записей, а потом Владислава будет общаться со всеми, кто принял участие в его судьбе - а это 62 человека, и после этого сможет дополнить информацию о них. Также начинающий писатель планирует посоветоваться с местными литераторами. И все это Владислав намерен провернуть до марта.