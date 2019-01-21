2019-01-21T14:52:21+03:00
Происшествия

В Апатитах увидели мираж после самого холодного дня зимы

По-научному такое явление называется «Фата Моргана» и связано с отражениями в ледяном воздухе
Иван ПЕТРОВ
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Фото: Валерий ДеминФото: Валерий Демин
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В Мурманской области многие любят наблюдать за северным сиянием. Но это не единственное «чудо» заполярной природы. На Кольском севере местами отмечаются миражи. Некоторые северяне (по крайней мере те, которые «в теме») держат камеру наготове, чтобы заснять необычное явление. Сегодня одному из жителей Мурманской области удалось это сделать.

- Прямо сейчас в Апатитах наблюдается верхний мираж, - написал «Вконтакте» около полудня местный житель Валерий Демин.

И приложил к посту впечатляющую фотографию. В небе над озером Имандра застыла туча, похожая на кривое зеркало или пролитый кисель. Такое явление называется «Фата Моргана». Валерий Демин, который является сотрудником полярного геофизического института, далеко не впервые наблюдает и фотографирует его.

Объяснение простое - крупный участок воздуха над озером Имандра сильно охладился. И поэтому приобрел свойства линзы, совсем ненадолго. В итоге часть сопок и облаков отразилась в воздушных массах.

Выхолаживание воздуха связано с тем, что в Мурманской области царят беспощадные морозы. По данным группы «Погода в Мурманске», 20 января выдалось самым холодным днем с начала текущей зимы. В апатитско-кировском районе температура опускалась, местами, до -30 градусов. А мурманчане 21 числа увидели лед на незамерзающем Кольском заливе.

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