В Карелии 36-летний житель Мурманской области разбился на снегоходе

СЕГОДНЯ 11:36 2019-01-17T11:55:43+03:00

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В Карелии сейчас проходит проверка по факту гибели 36-летнего жителя Мурманской области. Мужчина около 5 утра 16 января катался на снегоходе Polaris. По данным ГИБДД Республики, на 19-м километре автодороги "Плавник-Терехово" Медвежьегорского района водитель не удержался на полосе. Снегоход по неустановленным причинам занесло на обочину, а потом в кювет, где транспортное средство опрокинулось.

Мужчина получил тяжелые травмы и скончался до приезда врачей "скорой помощи". Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, в декабре в Карелии под колесами поезда "Мурманск-Москва" погибла 70-летняя женщина. В том же месяце водитель из нашего региона попал в ДТП с участием фуры в Олонецком районе. А 16 января в столице Заполярья на проспекте Кирова начинающий водитель сбил двух подростков, которые шли по нерегулируемому переходу.