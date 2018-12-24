70-летняя женщина погибла под колесами поезда "Мурманск-Москва"

СЕГОДНЯ 17:00 2018-12-24T17:00:08+03:00

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23 декабря около 15.50 у станции "Деревянка" в Прионежском районе Карелии случилась трагедия. 70-летняя женщина переходила пути перед идущим скорым поездом "Мурманск-Москва". Делала она это в месте, где не было оборудованного перехода.

Как рассказала транспортная прокуратура Карелии, машинист подавал звуковые сигналы, но женщина на них не реагировала. А экстренное торможение не помогло избежать столкновения. Врачи не смогли спасти пенсионерку - от полученных травм она скончалась на месте. Погибшая оказалась жительницей поселка Деревянка.

По факту случившегося проходит проверка.

Напомним, недавно в Мурманске локомотив столкнулся с автомобилем, которые проезжал переход без шлагбаума. Машина не успела покинуть пути, но, к счастью, удар пришелся на заднюю часть. И люди в столкновении не пострадали. В Карелии же уже 8 человек погибли под колесами поездов в этом году.