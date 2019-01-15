Вяленая оленина и варенье из кольских ягод попали в ТОП-10 лучших съедобных сувениров России

СЕГОДНЯ 16:50 2019-01-15T16:50:30+03:00

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Внутренний туризм идет в гору, а значит сувенирная продукция теперь интересна не только иностранцам. Журнал «Еда» решил провести экскурс для путешественников в области гастрономических сувениров и опубликовал ТОП-10, достойный внимания россиян. В десятку лучших вошел и Кольский полуостров, из поездки по которому издание рекомендует привезти вяленую оленину и варенье из кольских ягод.

- Вот что можно привезти из Мурманска и области: это ловозерская вяленая оленина. Ее делает довольно большой комбинат и кладет ее в невзрачную пластиковую ваккуумную упаковку: товарного вида - никакого. Но не так давно у них появились вот такие баночки, которые как раз хороши в качестве сувенира. Мясо - очень хорошее, не пересушенное, сохранившее свою сочность и ярко выраженный олений вкус. В коробочке продаются кусочки холки. Но если увидите полоску филе - берите тоже, несмотря на невзрачность: дико вкусно, - дает свою оценку северному деликатесу автор статьи Роман Лошманов.

Что касается второго товара, то речь идет о варенье из морошки, клюквы, черники и брусники, которое к тому же упаковано в очаровательные баночки. Тем не менее, эксперты «КП»-Мурманск» уверяют, что вошедшие в рейтинг журнала товары далеко не самые экзотичные. Из Заполярья можно привезти строганину из оленины или морской рыбы, морского ежа, языки трески, хибиногорский иван-чай и это далеко не все.