Почта Мурманской области теперь продает пиво: его реализация предоставляет населению доступ к качественной продукции
По всей стране «Почта России» старается вернуть себе рентабельность, ведь ни для кого не секрет, что большинство сельских отделений убыточны. Однако способы, которые для этого используются, возмущают местных жителей. Так, в мурманский филиал почты начал продавать пиво.
– Прихожу забрать посылки, надеюсь, что особо не задержусь. В итоге работает одна «касса», где идет затянувшаяся консультация по постельному белью, его цветовой гамме и материалах… Перевожу взгляд - баллоны пива! Судя по новой позиции в отделениях, скоро будем видеть здесь соответствующий контингент, – не скрывает своего возмущения один из подписчиков группы «Мурманск».
Оказалось, что пиво в Мурманской области уже продают в 40 отделениях из 152.
Фото: Юрий Поздняков (vk.com/murmanskgroup).
– Реализация слабоалкогольных напитков в отделениях почтовой связи предоставляет доступ населению к качественной, сертифицированной продукции. Это позволит повысить рентабельность отделений и привлечь дополнительные средства на модернизацию сети, – рассказала «КП» главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Мурманской области Олеся Голушкова.
В пресс-службе отметили, что по данным Роспотребнадзора, ежегодно в среднем 1250 человек становятся жертвами некачественного алкоголя и его суррогатов. Сертифицированная продукция же должна помочь решить эту проблему.
Подобная попытка вернуть рентабельность осуществляется не только в нашем регионе. Например, Саратовская область столкнулась с нововведением еще в октябре.