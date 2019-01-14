2019-01-14T14:07:43+03:00
Общество

Почта Мурманской области теперь продает пиво: его реализация предоставляет населению доступ к качественной продукции

Алкогольные напитки реализуются в 40 отделениях региона из 152 [фото]
Светлана УФИМЦЕВА
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В УФПС надеются, нововведение позволит заработать и сократить по стране количество отравлений суррогатом [снимок носит иллюстративный характер].В УФПС надеются, нововведение позволит заработать и сократить по стране количество отравлений суррогатом [снимок носит иллюстративный характер].Фото: Олег УКЛАДОВ
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По всей стране «Почта России» старается вернуть себе рентабельность, ведь ни для кого не секрет, что большинство сельских отделений убыточны. Однако способы, которые для этого используются, возмущают местных жителей. Так, в мурманский филиал почты начал продавать пиво.

– Прихожу забрать посылки, надеюсь, что особо не задержусь. В итоге работает одна «касса», где идет затянувшаяся консультация по постельному белью, его цветовой гамме и материалах… Перевожу взгляд - баллоны пива! Судя по новой позиции в отделениях, скоро будем видеть здесь соответствующий контингент, – не скрывает своего возмущения один из подписчиков группы «Мурманск».

Оказалось, что пиво в Мурманской области уже продают в 40 отделениях из 152.

Фото: Юрий Поздняков (vk.com/murmanskgroup).

Фото: Юрий Поздняков (vk.com/murmanskgroup).

– Реализация слабоалкогольных напитков в отделениях почтовой связи предоставляет доступ населению к качественной, сертифицированной продукции. Это позволит повысить рентабельность отделений и привлечь дополнительные средства на модернизацию сети, – рассказала «КП» главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Мурманской области Олеся Голушкова.

В пресс-службе отметили, что по данным Роспотребнадзора, ежегодно в среднем 1250 человек становятся жертвами некачественного алкоголя и его суррогатов. Сертифицированная продукция же должна помочь решить эту проблему.

Подобная попытка вернуть рентабельность осуществляется не только в нашем регионе. Например, Саратовская область столкнулась с нововведением еще в октябре.

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