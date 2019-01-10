2019-01-10T16:55:35+03:00
Общество

Квитанции за мусор в Мурманской области: нужно ли заключать договор?

Заместитель директора компании «Управление отходами» пояснил, кому предназначались извещения, обсуждаемые в соцсети
Иван ПЕТРОВ
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Вот так выглядит извещение, ставшее предметом горячего обсуждения среди мурманчан. Фото: vk.com/murmanskgroupВот так выглядит извещение, ставшее предметом горячего обсуждения среди мурманчан. Фото: vk.com/murmanskgroup
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Платежные документы за коммуналку всегда причиняют нам стресс. А уж если мы находим в одиозных бумагах что-то новенькое, дело и вовсе близится к панике. Итак, сцепим зубы и готовимся к приходу февральских квитанций. Там жители Мурманской области увидят очередную статью расходов.

Связана она с вывозом бытового мусора. Поскольку новый оператор, «Управление отходами», приступил к работе уже в январе 2019 года, его услуги будут оплачиваться именно в следующем месяце.

При этом кое-что остается неясным. Например, нужно ли заключать отдельный договор с оператором? Такой вопрос возник у мурманчан в ходе ознакомления с официальным извещением.

Упомянутую бумагу сфотографировали и выложили в интернет пользователи соцсети. В документе настойчиво предлагается заключить соглашение на вывоз мусора. Либо, напрямую, с «Управлением отходами», либо с их партнером «КолАтомЭнергоСбыт». Но, как оказалось, предназначены эти извещения только для магазинов, предприятий и других компаний.

- Заключать подобные договора необходимо только юридическим лицам, в том числе, некоторым управляющим компаниям, - пояснил нам замдиректора АО «Управление отходами» Виталий Измайлов. - От физического лица этого не требуется! Например, если вы владелец частного дома, где более никто не зарегистрирован, то вам придет квитанция на 133 рубля 56 копеек. А если там другие люди зарегестрированы, то сумма начисляется на каждого.

Также обстоят дела с жильцами многоквартирных домов. Им заключать договора точно не придется.

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