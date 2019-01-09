Жители Мурманска, не заключившие договор с новым мусорным оператором, рискуют получить штраф

9 Янв. 2019 2019-01-09T18:10:21+03:00

Об этом предупреждают извещения от компании «Управление отходами», которые рассылают по почтовым ящикам

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Каждый житель столицы Заполярья хочет видеть свой город чистым. Лишь бы это не обошлось слишком дорого. В соцсети бурно обсуждают извещение, пришедшее на почтовый ящик одному из жителей Мурманска. Отправителем оказался никто иной, как новый мусорный оператор, АО «Управление отходами». Бумага сообщала о необходимости заключить договор с партнером фирмы, АО «КолАтомЭнергоСбытом», чтобы обеспечить вывоз мусора с придомовой территории.

- Если речь идет о многоквартирном доме, то договор заключает управляющая компания, а не сами жильцы, - пояснили нам в мурманском муниципальном казеном учреждении «Новые формы управления». - Но если управляющей компании нет (например, если дом частный) то это уже забота жильцов. Если этого не сделать вовремя, предусмотрена ответственность, согласно статье 8.2 кодекса об административных правонарушениях

В соцсети уже звучат призывы игнорировать подобные квитанции и договор не заключать. Интересно, что нас ждет в этом случае? Открываем гражданский кодекс и смотрим статью, которую упомянул наш консультант. Вкратце, название выглядит так: «несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами потребления». Рядовым гражданам грозит небольшой штраф до 2-х тысяч рублей. А вот с управляющей компании, в случае незаключения договора, потребуют уже 250 тысяч.

Поддержание чистоты в Мурманской области - задача безусловно благая. Но не получится ли, что северянам навязали единственного оператора по обращению с мусором, под угрозой-то взыскания?