2019-01-09T14:09:31+03:00
Общество

В мурманской «Долине уюта» строят заборы в рамках системы безопасности за 17 миллионов рублей

Для чего проводятся данные работы, рассказали в областном спорткомитете
Виктор КОСТРОВ
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Фото: vk.com/murmansk_public_spaceФото: vk.com/murmansk_public_space
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Жители Заполярья по разному относятся к огораживанию городских и сельских территорий. Одни считают, что это залог безопасности и порядка. Другие, наоборот, видят в этом отголоски какой-то мрачной антиутопии.

Такой вот «раскол» хорошо просматривается на примере недавнего случая в Мурманске. На огромной территории «Долины уюта» началось масштабное строительство заборов. В группе «Мурманск: что есть и что будет?» тут же закипела дискуссия.

- Наконец-то еще один заборчик. Мечтал потратить на эту красоту свои налоги. Спасибо, бояре, заживу теперь, как за стеной, - съехидничал Дмитрий Ильвес.

- Как я любила зимой там полазить по сугробам, сколько радостных минут там было. А теперь заборы, - грустит Елизавета Лисица.

Некоторые даже сравнили фотографию огражденной «Долины уюта» с концлагерем. Были, впрочем, и те, кто увидел позитивный момент: прекратится нелегальный выгул собак и паломничества пьяниц. Зачем нужно огораживание, нам пояснили в организации, которая отвечает за участок. «Долина уюта» находится в ведении комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

- Таким образом исполняются законодательные требования по антитеррористической защищенности объекта. Согласно контракту, заборы построят вокруг всей территории спорткомплекса, - пояснил «КП» заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы комитета Владимир Богданов.

Заборы - только часть масштабного проекта стоимостью 17 миллионов рублей, который включает, в том числе, систему видеонаблюдения.

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