2019-01-09T13:03:27+03:00
Досуг

Колядки, щедривки и народные забавы: мурманчан ждут на рождественских концертах в этих выходные

В Кировке подготовили специальную праздничную программу
Анна СТЕПАНОВА
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Фольклорный ансамбль «Беломорье», который примет участие в концерте «Рождественские встречи». Фото: Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени Кирова.Фольклорный ансамбль «Беломорье», который примет участие в концерте «Рождественские встречи». Фото: Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени Кирова.
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В преддверии Крещения и продолжения рождественских праздников в мурманской Кировке пройдет сразу несколько концертов. Состоятся они уже в эти выходные. Первым станет «От Рождества и до Крещения». Его участники – артисты ансамбля народной песни «Горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки» подготовили для мурманчан праздничную программу с задорными песнями, колядками и забавами.

– Не обойдется без гостей: ожидаем ансамбль народной песни «Русские потешки» из Дома культуры Ленинского округа, а ансамбль народной песни «Веснянка» приедет к нам из поселка Мурмаши, – рассказали «КП» в пресс-службе ДК имени Кирова.

Концерт «От Рождества и до Крещения» пройдет 12 января в малом зале Кировки. На следующий день, 13 января, в этом же зале состоятся «Рождественские встречи». Это традиционный концерт-поздравление, в котором принимают участие фольклорный ансамбль «Беломорье», хор ветеранов «Встреча друзей» и хор украинской песни «Джерела».

– На встрече прозвучат поморские песни, колядки, украинские щедривки, рождественские песнопения, стихи о Новом годе, – уточняют в пресс-службе.

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Афиши

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