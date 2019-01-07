Про отца троих детей из Мурманска, который стал донором костного мозга для маленького жителя Кеми, сняли короткометражку

7 Янв. 2019 2019-01-07T16:50:09+03:00

Спустя два года после пересадки Евгений Моисеев и Мирослав встретились в Кеми. Фото: кадр из фильма «Человек на высоте». Фото: Соцсети

Не так давно 5-летний Мирослав встретился со своим спасителем [видео]

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– Я люблю свой город Мурманск, – с этих слов маленького мальчика, отец которого стал настоящим героем, начинается фильм об удивительном спасении.

Короткометражка «Человек на высоте, рассказывает историю мурманчанина, ставшего донором костного мозга. Картина длится всего 8 минут, а повествование идет от лица сына крановщика порта Евгения Моисеева.

Все началось в 2015 году, когда Евгений стал донором. Через полгода ему позвонили из Карелии и рассказали, что его генотип совпал с генотипом 2-летнего Мирослава Фалеева, умирающего от острого лимфобластного лейкоза.

– У нас трое детей и в то время наш младший сын сильно переболел. У него был менингит, в этот же год с Женей связались и сказали, что он может подойти ребенку, практически в том же возрасте, что у нас был Савелий. Поэтому не было никаких сомнений, что ему надо ехать, помочь Мирославу, – рассказывает жена.

Средства для поиска и активации донора костного мозга пожертвовали неравнодушные жители из разных уголков Карелии: меньше чем за месяц благотворители собрали около 3 миллионов рублей.

– Сейчас мальчишка находится в ремиссии, постоянно ездит на контроль в Санкт-Петербург. Мирику уже 5 лет. Он живет, радует своих родителей и наслаждается настоящей жизнью, наверстывая годы, проведенные в больничных стенах, – рассказывает руководитель благотворительного фонда Юлия Тубис.

Не так давно, после одобрения в Регистре доноров, Мирослав встретился с Евгением. Мужчина специально приехал ради этого в Кемь.