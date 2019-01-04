Жители Мурмашей собрали больше 50 килограммов сладостей для детей из малообеспеченных семей

4 Янв. 2019 2019-01-04T10:05:30+03:00

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Прекрасно, когда в предновогодней суете люди не забывают о тех, кому отметить главный праздник страны далеко не всегда по карману. Напомним, еще в конце ноября администрация Мурмашей объявила благотворительную акцию по сбору сладостей для детей из малообеспеченных семей. И жители поселка с удовольствием откликнулись на призыв устроить небольшое чудо.

- Благодаря нашим отзывчивым гражданам конфет набралось, наверное, больше 50 килограммов. Этого хватило, чтобы поздравить с Новым годом 20 малоимущих семей на обоих берегах поселка, - подводит итоги благотворительной акции специалист управления городского хозяйства администрации Мурмашей София Писаревская.

Если учесть, что в каждой семье три ребенка, то Дед Мороз со Снегурочкой вручили подарки 60 маленьким северянам. Почти всех родителей и официальных представителей малышей обзвонили заранее и предупредили о визите. Так что семьи успели подготовиться к встрече с добрым волшебником: детей нарядили в костюмчики и еще раз повторили выученные на зубок стихи.

- Конечно, главной радостью для ребят были не сладости, а сам Дед Мороз. В итоге довольны остались все: и добрый волшебник, и его маленькие поклонники. Море позитива мы вызвали даже у тех двух семей, кого не смогли предупредить о своем визите. В общем, благодаря жителям Мурмашей нам удалось сотворить новогоднее чудо, - говорит София Писаревская.