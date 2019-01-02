Сход лавины в Хибинах: туристка из Санкт-Петербурга погибла, еще одна в реанимации

2 Янв. 2019 2019-01-02T17:38:30+03:00

Три туриста из Санкт-Петербурга сошли на "дикий" склон. Фото: REUTERS

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Стали известны новые подробности трагедии, случившейся около двух часов дня 2 декабря. Напомним, здесь на склоне горы Кукисвумчорр сошла лавина, которая накрыла трех фрирайдеров.

Три туриста из Санкт-Петербурга с оборудованного склона сошли на "дикий", где запрещено кататься.

По неподтвержденной пока информации, найдено тело погибшей 27-летней девушки. Еще двух человек нашли почти сразу после схода лавины. 33-летний молодой человек получил легкие травмы, а вот еще одна девушка сейчас находится в реанимации. На месте создан оперативный штаб.

Следственный отдел по городу Апатиты СУ СКР начал процессуальную проверку. Сейчас следователи осматривают место происшествия. Не исключено, что проверка закончится возбуждение уголовного дела. Также на место выехал прокурор Кировска.