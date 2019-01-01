Житель Мурманской области выиграл 1 миллион рублей в новогоднем тираже лотереи

1 Янв. 2019 2019-01-01T17:20:39+03:00

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«Кто возьмет билетов пачку, тот получит...» Все мы знаем эту крылатую фразу из советского кино «Бриллиантовая рука». Многие из нас разделяют недоверие героини фильма и относятся ко всяческим лотереям со здоровым сарказмом. Но в то же время, каждый, наверное, мечтает выиграть кругленькую сумму.

Одному из наших земляков удалось это сделать. Новогодний тираж № 1264 разыгрывался на канале НТВ 1 января. Слова, от которых екнуло бы сердце у любого северянина, прозвучали в эфире федеральной телелотереи около 5-ти часов вечера.

- Выиграл билет из Мурманской области. Выигрыш составил один миллион рублей, - произнесла помощница ведущего.

С учетом налога на выигрыш (он, кстати, составляет 13%), житель Заполярья получит на руки примерно 870 тысяч рублей. Неплохой подарок к празднику! Редакция «КП» поздравляет новогоднего «везунчика» из Мурманской области. Надеемся, что деньги действительно принесут северянину счастье.