2018-12-26T16:36:20+03:00
Происшествия

В Мурманске заместителя руководителя Центра спортивной подготовки подозревают в получении за взятку

За 150 тысяч рублей ему грозит до 8 лет лишения свободы [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Зама руководителя Центра спортивной подготовки могут заключить под стражу. Фото: murmansk.sledcom.ruЗама руководителя Центра спортивной подготовки могут заключить под стражу. Фото: murmansk.sledcom.ru
Изменить размер текста:

Накануне стало известно, что в Центре спортивной подготовки, расположенном в Мурманске, работают сотрудники ФСБ. Сегодня была озвучена причина выемки документов и опроса сотрудников.

Заместителя руководителя учреждения обвиняют в получении взятки в 150 тысяч рублей.

- По версии следствия, подозреваемый, являясь должностным лицом, лично получил взятку в общей сумме на 150 000 рублей за совершение незаконных действий: обеспечение победы в конкурсной процедуре госзакупки на проведение областного мероприятия по организации церемонии награждения спортсменов, тренеров и ветеранов спорта. Общая сумма контракта составила более 800 тысяч рублей, - уточнила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк.

В ближайшее время управленцу может быть предъявлено обвинение и заключить его под стражу. В случае, если его вина будет доказана, он может лишиться свободы на срок до 8 лет.

Центр спортивной подготовки направлен на спорт высших достижений и отвечает за создание условий тем северянам, которые входят в состав сборной области. Также среди его задач популяризация здорового и активного образа жизни. Учредитель центра - комитет по физической культуре и спорту региона.

В Мурманске за взятку задержали заместителя руководителя Центра спортивной подготовки.Видео: СУ СКР по Мурманской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«МегаФон» подводит итоги года и поздравляет северян с наступающим Новым годом
В Мурманске начали работу зимние оздоровительные лагери для школьников
400 тысяч рублей в сутки: новый арендатор причалов в Мурманске поднял расценки
"Вкус - бомбический!" - Марина Ковтун поделилась рецептом особой ухи
Мурманские коммунисты обратились к Медведеву с просьбой не переименовывать аэропорт
Прокуратура Мурманской области проверит, почему поселок "Лыжни дружбы" остался без врачей
82-летний преподаватель из Мурманска стал рекордсменом в Иране
В Мурманске женщину увезли в реанимацию после пожара в квартире
Из Сочи в Мурманск юная шахматистка привезла лайфхаки от знаменитых гроссмейстеров
В Мурманске дешевые мандарины и красная икра
В Мурманской области будут решать проблему нехватки мест на кладбищах
УФСИН по Мурманской области возглавил полковник из Кемеровской области
19-летняя девушка из Заозерка выпила и кинулась с ножом на полицейского
Новый дом ищет кот, хозяин которого погиб при взрыве газа в Мурманске
Дед Мороз из Великого Устюга планирует встречу с мурманчанами
Под Мурманском в аварии разбился многодетный отец - сотрудник МВД
В Тверской области раскрыли кражу из дачного домика мурманчанки
Стало известно, как вырастут тарифы на электроэнергию в Мурманской области с 1 января
"Бутырке" не дали выступить в центре дополнительного образования детей "Лапландия"