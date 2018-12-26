В Мурманске заместителя руководителя Центра спортивной подготовки подозревают в получении за взятку

СЕГОДНЯ 16:36 2018-12-26T16:36:20+03:00

За 150 тысяч рублей ему грозит до 8 лет лишения свободы [видео]

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Накануне стало известно, что в Центре спортивной подготовки, расположенном в Мурманске, работают сотрудники ФСБ. Сегодня была озвучена причина выемки документов и опроса сотрудников.

Заместителя руководителя учреждения обвиняют в получении взятки в 150 тысяч рублей.

- По версии следствия, подозреваемый, являясь должностным лицом, лично получил взятку в общей сумме на 150 000 рублей за совершение незаконных действий: обеспечение победы в конкурсной процедуре госзакупки на проведение областного мероприятия по организации церемонии награждения спортсменов, тренеров и ветеранов спорта. Общая сумма контракта составила более 800 тысяч рублей, - уточнила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк.

В ближайшее время управленцу может быть предъявлено обвинение и заключить его под стражу. В случае, если его вина будет доказана, он может лишиться свободы на срок до 8 лет.

Центр спортивной подготовки направлен на спорт высших достижений и отвечает за создание условий тем северянам, которые входят в состав сборной области. Также среди его задач популяризация здорового и активного образа жизни. Учредитель центра - комитет по физической культуре и спорту региона.