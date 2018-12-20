Строители поздравили мурманчан с Новым годом и зажгли надпись "2019" окнами дома

20 Дек. 09:07 2018-12-20T09:07:40+03:00

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Праздничная атмосфера в Мурманске уже есть. Главная городская елка уже сияет, каждый день горит новогодняя иллюминация.

Впрочем, не только администация заботится о внешнем облике столицы Заполярья. Горожане сами украшают ее. Где-то гирляндами, где-то бумажными снежинками на окнах. Проходит конкурс среди предпринимателей на самые нарядные витрины. А строители, которые возводят дом возле остановки "улица капитана Пономарева", придумали свой способ поздравить мурманчан.

В окнах они зажгли гирлянды "горки". Причем только в определенных комнатах, чтобы они все вместе сложились в надпись "2019". Издалека выглядело все очень красиво. Мурманчане оценили такой подарок, и в "ВКонтакте" поблагодарили строителей. А те, кто не увидел огоньки, еще могут это сделать - свет периодически загорается в окнах новостройки.