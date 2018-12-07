2018-12-07T17:59:14+03:00
Дом. Семья

Новый год-2019 в Мурманске: в комитете культуры рассказали, сколько потратили на украшение города

Празднования же обойдутся администрации города в 27 миллионов рублей
Анна СТЕПАНОВА
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Камин на центральной площади Мурманска - новинка этого года.Камин на центральной площади Мурманска - новинка этого года.Фото: Виктор КОСТРОВ
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Сумма, выделенная на создание новогоднего настроения в Мурманске в этом году, может шокировать впечатлительных читателей. Только на праздничную иллюминацию (на 2018 и 2019 года) было выделено 17 миллионов 330 тысяч рублей. В эту сумму входят как ремонт изношенного оборудования, так и закупка нового. Плюс обслуживание всех этих огоньков в период экспозиции. Комитет по культуре администрации Мурманска рассказал о тратах местному блогеру, который отправил им официальный запрос.

Ответ на запрос в администрацию. Фото: twitter.com/MMK.

Ответ на запрос в администрацию. Фото: twitter.com/MMK.

– К 17-ти миллионам добавили еще 9 миллионов 507 тысяч, которые пойдут на открытие главной елки, устройство сцены и праздничные фейерверки. В принципе, новых елок для города в этом году не покупали. Исключение – это ель за 400 тысяч рублей для зоны на Семеновском. В ее стоимость почему-то включили устройство велосипедно-пешеходных дорожек. Это как? – сетует ММК.

К слову, украшения для зеленой красавицы на Семечке обошлись в 186 тысяч. Так потихоньку-помаленьку набегает приличная сумма, больше 27 миллионов рублей.

Напомним, открытие новогодних елок состоится уже завтра, 8 декабря. Первые народные гулянья пройдут в Росляково, затем к ним присоединится центр Мурманска, Первомайский и Ленинские округа.

Начало концертной программы на Пяти углах запланировано на 14.30.

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