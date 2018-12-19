В школе Мурманска один школьник порезал другого канцелярским ножом

19 Дек. 13:20 2018-12-19T13:20:01+03:00

В школе №28 Мурманска подрались два 14-летних подростка, один пытался порезать другого канцелярским ножом. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

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С ЧП началось 19 декабря в школе №28 на улице Чехова в Мурманске. Здесь около 11 утра поссорились два 14-летних учащихся.

В ход пошли не только кулаки. Один из парней схватил канцелярский нож и попытался порезать соперника. И это ему удалось. Подростку понадобилась помощь врачей.

- Были зафиксированы незначительные повреждения в виде пореза ноги и тела. Подростку была оказана медицинская помощь. Полученные им травмы не представляют угрозы жизни и здоровью, - рассказали в УМВД по Мурманской области.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые разговаривают с работниками школы, учениками, ставшими свидетелями драки, родителями пострадавшего и его обидчика. Устанавливается, из-за чего призошел конфликт.

Напомним, в России возраст уголовной ответственности наступает с 14 лет в особых случаях. Например, если было совершено убийство, изнасилование, умышленное причинение тяжкого вреда или средней тяжести здоровью и т.д.