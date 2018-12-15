2018-12-15T13:34:05+03:00
Общество

Марина Ковтун министру дорожного хозяйства о дороге на Североморск: "Ответите, что меня подвели"

Глава Мурманской области раскритиковала долгие работы по освещению участка
Мария ПАШЕНКОВА
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Фото: пресс-служба правительства Мурманской области.Фото: пресс-служба правительства Мурманской области.
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"Сорока" вызывает у жителей Флотской столицы неприятные ассоциации. Это остановка на автоподъезде к Североморску, где каждый сезон, хоть зимой, хоть летом происходят страшные аварии. Машины бьются десятками, страдают пешеходы. Дело и в крутом повороте, и в том, что здесь нет освещения.

Североморцы много лет мечтают о фонарях. И на форуме СМИ, состоявшемся 14 декабря, наши коллеги из ЗАТО спросили губернатора, когда же воз перестанет быть "и ныне там". Ведь сделать освещение у "Сороки" обещали еще в этом году.

- Действительно в планах на 2018 год у нас были работы по освещения "Сороки" и этой дороги. К сожалению, это мы не смогли выполнить, потому что Оборонэнерго не предоставило нам точку подключения. Надо тянуть кабель порядка четырех километров. Мы сейчас ведем совместную работу. Надеемся, что в следующем году мы ее все-таки завершим, - ответил на критику министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин.

Дорога у "Сороки" - один из самых опасных участков в Мурманской области. Фото: nord-news.ru

Дорога у "Сороки" - один из самых опасных участков в Мурманской области. Фото: nord-news.ru

Вот только губернатора такой ответ не удовлетворил от слова совсем.

- Ответ ни меня не удовлетворяет, ни североморцев, Обещания надо выполнять. Вы обещали, значит - я обещала. "Мы эту работу ведем" - типичный ответ. В чем ценность прямой связи: доклады одни, на месте ситуация другая. Дмитрий Алексеевич, ну, ответите с Оборонэнерго, за то, что не сдержали обещание и меня подвели. Я думаю, что и взыскание тоже будет. Вряд ли это удовлетворит североморцев, но готовьтесь, - обратилась к главе ведомства Марина Ковтун.

На этой же встрече она прокомментировала выборы губернатора Заполярья в 2019 году.

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