В Мурманске ищут женщину, которой может понадобиться медицинская помощь

12 Дек. 08:42 2018-12-12T08:42:06+03:00

Татьяна Назарова ушла из дома четыре дня назад.

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В Мурманской области сейчас много активных поисков людей. И, к сожалению, новые ориентировки появляются едва ли не каждый день.

Одна из последних - по пропавшей в Мурманске 66-летней Татьяне Вячеславовне Назаровой. 8 декабря около 20.00 она ушла из дома №40/1 на улице Чумбарова-Лучинского. И с тех пор родные не знают, где она может находиться.

Волонтеры отряда "МурманСпас" уточняют, что женщина может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы Татьяны Вячеславовны: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы длиной чуть ниже ушей, голубые глаза.

Всех, кто знает что-то о месте нахождения мурманчанки или готов помочь с ее поисками, просят звонить по телефонам полиции 02, 102, 40-60-10 или волонтерам 8911-311-70-20 и 8951-295-80-64.

Напомним, в Мурманской области ищут также сбежавшего из соцучреждения подростка. Помимо этого активны поиски исчезнувшей по дороге на работу Ксении Платоновой и апатитчанина Михаила Матвеева, который шел в садик за внучкой.