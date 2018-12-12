В Мурманске ищут женщину, которой может понадобиться медицинская помощь
В Мурманской области сейчас много активных поисков людей. И, к сожалению, новые ориентировки появляются едва ли не каждый день.
Одна из последних - по пропавшей в Мурманске 66-летней Татьяне Вячеславовне Назаровой. 8 декабря около 20.00 она ушла из дома №40/1 на улице Чумбарова-Лучинского. И с тех пор родные не знают, где она может находиться.
Волонтеры отряда "МурманСпас" уточняют, что женщина может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы Татьяны Вячеславовны: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы длиной чуть ниже ушей, голубые глаза.
Всех, кто знает что-то о месте нахождения мурманчанки или готов помочь с ее поисками, просят звонить по телефонам полиции 02, 102, 40-60-10 или волонтерам 8911-311-70-20 и 8951-295-80-64.
Напомним, в Мурманской области ищут также сбежавшего из соцучреждения подростка. Помимо этого активны поиски исчезнувшей по дороге на работу Ксении Платоновой и апатитчанина Михаила Матвеева, который шел в садик за внучкой.
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