На стройке "Лавны" "УАЗ" насмерть задавил рабочего

10 Дек. 16:46 2018-12-10T16:46:16+03:00

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Днем 9 декабря трагедия произошла на территории строительства комплекса перегрузки угля "Лавна" в районе Междуречья. Здесь под колесами "УАЗа" погиб 52-летний рабочий.

- В рамках процессуальной проверки отрабатываются разные версии случившегося, в том числе причинение смерти по неосторожности, ДТП и другие, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК России по Мурманской области Наталия Тростина.

Одна из версий - машина сорвалась с ручника и задавила мужчину.

Напомним, в конце ноября было возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, которое повлекло смерть двух и более лиц (статья 143 часть 3 УК РФ). Тогда в Мончегорске на заводе скончались двое рабочих: 45-летний и 30-летний специалисты. Беда случилась во время очистки металлической решетки от фольги: аппаратчик разложения и слесарь-ремонтник отравились испарениями.