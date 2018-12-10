2018-12-10T09:33:02+03:00
Общество

Икру из Мурманской области забраковали в Арзамасе

Деликатес пришел на продажу без нужных документов
Ника СВЕТЛОВА
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Одна из главных подделок на продовольственном рынке России - черная икра из Мурманска. Фото: otzovik.comОдна из главных подделок на продовольственном рынке России - черная икра из Мурманска. Фото: otzovik.com
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Не каждый представляет новогодний стол без бутербродов с красной икрой. Правда, в последнее время цены на деликатес кусаются. При этом велик шанс, что потратив приличную сумму, останешься с контрафктом или просто некачественным продуктом.

В Нижегородской области, например, комитет госветнадзора засомневался в качестве икры, которая приехала сразу из нескольких регионов, в том числе из Мурманской области и с Камчатки. Из Заполярья на продажу в Арзамасе привезли икру палтуса кольскую черную. У северян и жителей других городов она на слуху потому, что именно ее часто подделывают. Сразу контрафакт не определишь - выглядит прилично, на упаковке даже значится, что сделан продукт в порту. А вот на деле - в порту такой деликатес не делают, да и назвать его таковым неправильно - все икринки искусственные.

Надзорный орган смутило, что деликатес прибыл без ветеринарных сопроводительных документов.

- В списке изъятых продуктов икра лососевая, зернистая икра горбуши, палтуса кольская черная, щуки, - сообщает комитет госветнадзора Нижегородской области.

Всего в торговый оборот не пустили почти 2700 банок. Владелец продукции привлечен к административной ответственности и оштрафован на 3 тысячи рублей.

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