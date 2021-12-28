«Не плачь, дедушка просто заблудился»: Год назад затонуло судно «Онега»

«Онега» лежит на глубине более 100 метров, а тела погибших так и не нашли. Фото: Александра Михова

- Перед последним выходом «Онеги» в море пришел устраиваться матросом молодой парень. Когда он смотрел, как все устроено, мой муж сказал ему: «Оно тебе надо? Уходи!». После трагедии он звонил мне и говорил, что его мама до сих пор молится, что Игорь его тогда отговорил, - рассказывает вдова старшего мастера обработки Игоря Бондаренко Алена. – Перед последним рейсом несколько человек списались на берег, побоялись идти…

Точка не поставлена

Год назад, 28 декабря, стало известно, что примерно в 40 километрах от Новой Земли тонет ярусолов «Онега» (порт приписки Мурманск). Судовладелец – рыболовецкий колхоз им. М. И. Калинина в Архангельской области. На борту были 19 человек, но выжили только двое – матрос Руслан Катюхин и второй помощник капитана Владислав Буторин.

Почему погибла «Онега»? Официального ответа на этот вопрос нет, ведь расследование уголовного дела не закончено, лежащее на дне судно не обследовали. Есть предварительная версия – сильное обледенение и удар волны, из-за которого ярусолов зачерпнул воды и затонул. У родных погибших моряков есть чем ее дополнить.

- Мужу работать в РК им. М. И. Калинина нравилось, зарплата была хорошая, довольствие поначалу тоже. Потом стало хуже, - говорит Алена Бондаренко.

- Мой Вова покупал себе постельное белье, резиновые сапоги, - добавляет Людмила, мама матроса Владимира Тимербаева. – В эту контору он долго не мог попасть, и вот взяли в первый и последний рейс…

- «Онегу» в свое время списали норвежцы, колхоз несколько раз продавал другой компании, потом вернул себе. Ее переделали. Судно было убыточным: оно рассчитано на 120 тонн рыбы, но такой объем экипаж брать боялся – «Онега» давала крен, черпала воду. Капитан Курганский сначала не возил больше 60 тонн, но председатель рыболовецкого колхоза Андрей Заика говорил, что этого мало. В последний рейс на судне привезли 144 тонны рыбы… Представляете? Это было опасно! - продолжает Алена Бондаренко.

По словам родных, судно переделали так, чтобы оно стало легче и могло брать больше улова. Ради этого убрали детали, которые были важны для безопасности. Так, по внешнему контуру не было одной внешней двери. Когда ударила волна, помещения заполнились водой примерно за три минуты, и у членов экипажа не было времени надеть гидрокостюмы или броситься к спасательным кругам.

- Когда муж пошел в этот рейс, то часто звонил мне. Коллеги шутили, что он все деньги «прозванивает». Но когда он по несколько дней не выходил на связь, я волновалась. А он объяснял, что качает так, что на палубу страшно выйти, говорил, что не знает, почему их отправили к Новой Земле, - вспоминает Алена Бондаренко.

13 декабря «Онега» ушла в роковой рейс к Новой Земле.

«Я живу не своей жизнью»

Бывалые моряки говорят, что у Новой Земли погода почти всегда плохая, суда леденеют даже в сентябре. А в декабре там и холодно, и шторма – это привычное дело. Напомним: поисково-спасательную операцию не раз прекращали из-за непогоды.

За две недели до рокового рейса у жены старшего механика Сергея Безгузова Ксении выпала из брелока иконка Николая Чудотворца – покровителя моряков.

- Мне тогда стало не по себе. 12 декабря встретила мужа, посидели за столом, потанцевали, 13 числа отвезла его на работу. В тот день выбирали елку на Новый год… Пока он был в ходке, созванивались почти каждый день, последний раз – около 22.00 27 декабря. 28 декабря мы с сыном должны были уехать к родным в другой город, а около девяти утра мне позвонила жена одного из матросов и сказала, что «Онега» тонет, - говорит Ксения.

Сергей в море не ходил почти 12 лет, но решил вернуться, чтобы заработать денег – надо было выплачивать ипотеку, поднимать на ноги четырехлетнего сына. На момент гибели старшему механику было 63 года.

- С тех пор мне кажется, что я живу не своей жизнью. Пришлось уехать из Мурманска, потому что все напоминало о муже, я не могла больше оставаться в квартире, где мы планировали наше будущее. Недавно приезжала в город по делам - и плакала каждый день. А так слез почти не осталось, есть злость, что все так случилось, что никто не вернет мне мужа, а сыну отца, что ничего не исправить. Сергей снится мне почти каждый день, - признается Ксения.

Для родных погибших рыбаков этот год был полон боли. Фото: Александра Михова

Судьбы выживших

Что происходит спустя год после трагедии? Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), задержан зам. председателя рыболовецкого колхоза Артем Тамбовцев. Некоторые родственники уже подали в суд на судовладельца о возмещении морального вреда. До сих пор они не могут вступить в наследство и получить зарплату мужей, отцов, сыновей, которую те успели заработать до того злополучного дня.

У двоих выживших судьба незавидная. Один из них до сих пор не может оправиться от психической травмы, а другой сначала общался с родными погибших коллег, но потом заблокировал их во всех соцсетях, когда родственники поняли, что всем он говорит разное.

Лечит ли время? Многие родственники только сейчас, спустя год, начали осознавать, что потеряли любимых, и справиться с этой болью им очень сложно.

13 декабря был год, как «Онега» ушла из Мурманска в свой последний рейс. Этот день для семей моряков был тяжелым.

- Я только сейчас поняла, что потеряла мужа, - делится Алена Бондаренко. - Внуку до сих пор не сказали, что дедушки нет. Он думает, что Игорь просто заблудился и не может вернуться домой. И когда видит его фотографии, говорит: «Алена, что ты плачешь? Вот ведь Игорь».

«Онега» переделали, изменив некоторые характеристики. Фото: Личный архив

Куда идти с цветами?

Тела 17 рыбаков так и не были найдены, могил нет, и родным некуда прийти со своей болью. Разве что в Книге памяти, что хранится на маяке (мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время), записаны имена членов экипажа. С января семьи ждут движения по делу о памятнике экипажу «Онеги», о котором на одной из встреч, посвященной трагедии, зашла речь.

- Сначала нам сказали, что памятник будет, потом городские власти дали понять, что только «Онеге» памятник не поставят, и предложили сделать общий – погибшим в мирное время морякам, рыбакам, летчикам, нефтяникам, подводникам. И мы согласны на такой вариант! Просим лишь установить маленькую табличку, на которой будут перечислены имена членов экипажа «Онеги» и дата трагедии. Но ее устанавливать не хотят. Когда-то у поющей стелы у здания тралового флота были стенды с именами погибших в годы войны рыбаков, во время реконструкции их убрали и оставили только названия судов и фамилии капитанов. А остальные люди? Почему наш город делают удобным для туристов, но не думают о нас, северянах? Мы боремся за памятник не только потому, что нам некуда идти с цветами, но еще и потому, что он должен напоминать о трагедии, чтобы подобная не повторилась, - говорит Людмила Тимербаева.

К годовщине временный памятный знак установили в храме Спаса на Водах, там он будет стоять до середины января. Потом, по словам настоятеля храма Андрея Амелина, будет сделана чеканная табличка, которая будет постоянно находиться в храме.

Как рассказали «КП»-Мурманск» семьи рыбаков с «Онеги», один из вариантов – большая реконструкция территории у маяка с установкой пяти памятников (морякам, летчикам, нефтяникам и т.д.). Но и при таком раскладе табличке с фамилиями места нет, только таблице с упоминанием, что мемориал реконструировали по инициативе родных.

- Нам предлагают установить мемориал на кладбище, но тел и могил нет - к кому мы пойдем? – говорят родные членов экипажа. – Еще у «Алеши» хотят установить «стену плача» - написать на ней имена всех погибших в мирное время моряков, их более 700. Но будет ли это?

До сих пор многие из них носят траур и потухшими глазами смотрят в море, ставшее братской могилой.

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