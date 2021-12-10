Мурманск цифровой: какие новогодние украшения города вас удивят

На площади Пять Углов расположена главная елка Мурманской области. Фото: Ян Сильченко

В 2021 году Мурманск украшен по последнему слову техники. На улицах появились светодиодные динамические перетяжки, персонажи популярного мультсериала “Три кота”, сверкающие светодиодами мишки и огромная ель в куполе из гирлянд. О том, где найти уникальные новогодние украшения и сделать яркие и необычные фотографии и видеоролики для соцсетей, читайте в нашем материале.

Все конструкции произведены из качественных современных материалов. Фото: Ян Сильченко

Динамические перетяжки, не имеющие аналогов в России

На проспекте Ленина появились светодиодные динамические перетяжки, выполненные по эксклюзивной технологии. Аналогов в России у них нет. Прямоугольные светодиодные экраны могут транслировать любой многоцветный видеоряд. К новому году на них отображаются яркие узоры, имитирующие северное сияние.

На проспекте Ленина появились светодиодные динамические перетяжки, выполненные по эксклюзивной технологии. Фото: Ян Сильченко

“Три кота” приехали в Мурманск

В сквере у Дворца культуры имени Кирова появились фигуры персонажей мультсериала “Три кота”. Коржик, Карамелька и Компот выполнены с точной детализацией и обладают интерактивной опцией. Если нажать на расположенную рядом кнопку, любимые герои “оживут” и порадуют горожан и туристов известными фразами из мультсериала. Рядом с Коржиком, Карамелькой и Компотом находятся фигуры Смешариков - их в Мурманске установили в прошлый новогодний сезон.

Рядом с главными героями прошлого года - гигантскими северными оленями - разместились огромные медведи. Фото: Ян Сильченко

Новогодняя елка Мурманска бьет рекорды

На площади Пять Углов расположена главная елка Мурманской области. В этом году она окружена шатром из гирлянд высотой 22 метра. Администрация города отмечает, что шатер у новогодней елки в Мурманске - один из самых больших в стране. В общей сложности он украшен пятью километрами гирлянд. С помощью специальной программы они могут воспроизводить разнообразные визуальные эффекты.

Конструкции расположены на площади Пять Углов и будут радовать жителей и гостей города до конца зимы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Новое украшение города - светодиодные мишки

Рядом с главными героями прошлого года - гигантскими северными оленями - разместились огромные медведи. Конструкции расположены на площади Пять Углов и будут радовать жителей и гостей города до конца зимы.

Также мы рекомендуем вам заглянуть на площадь перед областным театром кукол: там установлена яркая новогодняя елка, сверкающая арка и другие необычные арт-объекты. Работы по проектированию и монтажу конструкций выполнены группой компаний «Мегаполис» (Санкт-Петербург). Все конструкции произведены из качественных современных материалов.

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