Старейший колледж Кольского Заполярья отметил 90-летие

В настоящее время обучение в филиале МАГУ в городе Кировске ведется по 11 специальностям среднего профессионального образования. Фото: ПАО «ФосАгро»

Торжественный вечер, который состоялся во Дворце культуры Кировска, собрал студентов, педагогов и ветеранов учебного заведения. Лучшие из них в этот день получили заслуженные награды - благодарственные письма губернатора Мурманской области, председателя областной Думы Мурманской области и глав городов Кировска и Апатиты.

С юбилеем филиал МАГУ в Кировске поздравили бессменные партнеры колледжа – компания «ФосАгро» и Кировский филиал АО «Апатит».

- Кировский филиал МАГУ стал современным профессиональным учебным учреждением, и это предмет нашей общей гордости. Я желаю преподавателям и студентам новых открытий и смелых проектов. Уверен, что нам предстоят большие совместные дела. Уверен в вашем успехе, ведь время доказало, что вы справляетесь с любыми вызовами, - отметил в своем выступлении заместитель генерального директора компании «ФосАгро» Сиродж Лоиков.

Благодаря реализации комплексной программы взаимодействия "ФосАгро" и филиала МАГУ в Кировске, у учебного заведения появилась сильная материальная база, в которую сегодня входят 16 учебных аудиторий, 25 лабораторий и тренинговых кабинетов, спортивный и тренажерный залы, лыжная база, стрелковый тир. Учебно-производственная база филиала включает в себя пять мастерских и три полигона. Также программа сотрудничества предусматривает систему мотивации преподавателей и студентов, компенсацию студентам за обучение на внебюджетной основе по специальностям, востребованным в «ФосАгро», и содействие участию студентов в конкурсах, семинарах, научно-практических конференциях. Финансирование деятельности учебного заведения со стороны Кировского филиала АО «Апатит» за последние 5 лет превысило 140 млн рублей.

- Качество выпускников филиала МАГУ в городе Кировске с каждым годом повышается, и это результат нашей совместной работы. В последние пять лет мы реализовали большой комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня материально-технического обеспечения. Благодаря этому мы добились того, что сегодня выпускники филиала приходят на предприятие, как это было в старые времена, владея профессией и вооруженные опытом работы в условиях, максимально приближенных к реальным, — говорит директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов. – В филиале открыты новые программы обучения и специальности, которые востребованы у нас на производстве, а также в сфере обслуживания и гостеприимства, где рынок труда тоже растет благодаря тому, что компания «ФосАгро» активно развивает туристический кластер в Хибинах.

С юбилеем филиал МАГУ в Кировске поздравили бессменные друзья и партнеры колледжа – компания «ФосАгро» и Кировский филиал АО «Апатит». Фото: ПАО «ФосАгро»

Мы – одна семья

В разные годы это образовательное учреждение носило различные названия: Хибиногорский горно-химический техникум, Кировский горно-химический техникум, Кировский горный техникум, Хибинский технический колледж. В 2016 году оно стало филиалом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мурманский арктический государственный университет». Однако смена эпох и названий не изменила главную задачу колледжа. Ею остается подготовка квалифицированных, конкурентоспособных специалистов, способных к эффективной работе по специальности, ответственных, готовых к постоянному профессиональному росту, социально и профессионально мобильных.

В настоящее время обучение в филиале МАГУ в городе Кировске ведется по 11 специальностям среднего профессионального образования - от программирования и подземной разработки месторождений полезных ископаемых до гостиничного дела. Образовательный процесс в филиале осуществляет квалифицированный педагогический коллектив, который уделяет много внимания научно–исследовательской работе и экспериментально–техническому творчеству студентов.

Благодаря поддержке "ФосАгро" повышается престиж и конкурентоспособность учреждения: конкурс при поступлении в 2021 году составил 3,4 человека на место, средний балл аттестата – 3,9 (в 2017 году – 3,5). Анализ результатов государственной итоговой аттестации показывает рост качества знаний выпускников: на «хорошо» и «отлично» выпускные квалификационные работы защитили в 2017 году – 78%, а в 2021-м – больше 93% выпускников. Растет число претендентов на премию имени академика Николая Лавёрова - от 50 в 2017 году до 95 - в 2021-м. Он, кстати, является одним из выпускников колледжа, как и академик Николай Юшкин.

- За последние пять лет мы очень выросли. В первую очередь, благодаря тому, что мы одна семья и не разделяем предприятие и свою организацию, - считает директор филиала МАГУ в городе Кировске Анна Разумовская. - У нас замечательная база, которую не создать без людей – специалистов, педагогов, среди которых есть уже целые династии, без партнеров. Мы все делаем одно дело. Как бы наше учреждение ни называлось в разные годы, мы всегда готовили и готовим высококлассных специалистов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru