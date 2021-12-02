"Они спасли мою дочь!": В Мурманске сотрудники ДПС помогли ребенку быстро добраться до больницы

Отец школьницы заметил наряд ДПС, остановил автомобиль и обратился к ним с просьбой о помощи. Фото: скрин видео УМВД по МО

Помощь полицейских очень вовремя пришла к семье из Североморска, когда она так сильно была нужна. Подмога сотрудников ДПС срочно потребовалась ребенку. Девочка ехала в автомобиле с родителями, и по пути в Мурманск ей стало плохо.

С каждой минутой юной северянке становилось все хуже, и родители школьницы решили не дожидаться приезда медиков и самостоятельно отвезти свою дочь в больницу. При въезде в областной центр отец школьницы заметил наряд ДПС, остановил автомобиль и обратился к ним с просьбой о помощи.

- Старший лейтенант полиции Михаил Кочан и капитан полиции Александр Евдокимов незамедлительно приняли решение самостоятельно доставить маму с ребенком до больницы. Из-за плотного потока транспорта полицейские двигались с использованием специальных сигналов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Подъехав к медучреждению, инспекторы помогли семье выйти из машины и проследовать в приемный покой, а после вернулись на маршрут патрулирования. Благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции девочка получила своевременную медицинскую помощь.

На следующий день в социальных сетях отец девочки выразил слова благодарности и признательности полицейским за грамотные действия в сложной ситуации.

- Хочу поблагодарить от всего сердца сотрудников, которые без единого слова откликнулись и помогли доставить ребенка до больницы, тем самым спасли мою дочь. Огромное человеческое спасибо! - отметил Сергей Иванов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Мурманской области могут присоединиться к акции «Новогоднее чудо». Каждый желающий может купить подарок для детей из социальных учреждений (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru